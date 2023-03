Meteo Sicilia, temperature primaverili e forte vento: le previsioni del weekend

Meteo Sicilia, temperature primaverili e cieli macchiati da nuvole: le previsioni nell'isola per il weekend.

Meteo Sicilia: nell’Isola si prevede un weekend tra temperature primaverili e cieli nuvolosi. Questo secondo weekend di marzo si aprirà con delle giornate di tempo incerto e vento, per poi migliorare gradualmente. Ecco il meteo Sicilia per il weekend dal 10 al 12 marzo 2023.

Meteo Sicilia: le previsioni per venerdì 10 marzo

Per la giornata di oggi, venerdì 10 marzo, il cielo sarà poco nuvoloso o sereno quasi ovunque in Sicilia. In particolare, le temperature massime sfioreranno i 20 gradi in molte città dell’Isola, lasciando percepire l’arrivo della primavera. Da rilevare anche i forti venti che saranno presenti soprattutto a Palermo e Trapani, ma anche a Ragusa, Siracusa, Enna e Messina.

Meteo Sicilia: sabato 11 e domenica 12 marzo

La situazione andrà migliorando per i giorni di sabato 11 e domenica 12 marzo, anche se il tempo rimarrà sempre abbastanza variabile. Tuttavia, nel corso della giornata di sabato aumenteranno i venti su tutta l’Isola: in particolare, ad Agrigento, Enna, Messina, Palermo e Trapani, dove si raggiungeranno anche i 19 nodi. Le temperature saranno coerenti con il giorno precedente, con massime che arriveranno a 23 gradi a Siracusa e a 20 gradi ad Agrigento.

Per quanto riguarda la giornata di domenica 12 marzo, il cielo sarà prevalentemente sereno quasi ovunque in Sicilia. In particolare, il sole splenderà su Palermo, Ragusa, Agrigento e Trapani. Inoltre, a Siracusa e ad Agrigento, le temperature massime supereranno i 20 gradi, mentre le minime si aggireranno quasi ovunque in Sicilia attorno ai 10-12 gradi: uniche eccezioni Enna e Caltanissetta, dove le minime saranno rispettivamente di 5 e 8 gradi.

Meteo Catania: le previsioni del weekend

La situazione meteo della città di Catania nel weekend rispecchierà prevalentemente quella del resto della Sicilia. Infatti, tra venerdì 10 marzo e sabato 11 marzo il cielo catanese sarà poco nuvoloso e le temperature si aggireranno tra i 12 e i 23 gradi. Domenica 12 è previsto un lieve miglioramento delle condizioni meteo, con il cielo sereno e le temperature in linea con i giorni precedenti.

Si segnala in particolare che le giornate catanesi di venerdì e sabato saranno caratterizzate da forti venti, che si placheranno verso la fine del weekend.