Lavoro Sicilia, OVS, Leroy Merlin e Iliad assumono: i requisiti

Lavoro Sicilia: diverse aziende cercano personale per il territorio siculo. Ecco come presentare domanda per Iliad, Leroy Merlin e Ovs, con tutte le scadenze.

Lavoro Sicilia: diverse aziende cercano personale per il territorio siculo. Ecco come presentare domanda per Iliad, Leroy Merlin e Ovs, con tutte le scadenze.

Lavoro Sicilia: l’offerta Iliad

La compagnia telefonica Iliad è alla ricerca di personale per alcune delle sue sedi in territorio siculo. I principali profili richiesti riguardano i settori di: Ingegneria, ICT e Sistemi informativi, Amministrazione, Customer Care, Marketing & Communication, Project Management e Commerciale.

I requisiti richiesti e come inviare la domanda

Tra i requisiti richiesti per poter effettuare domanda ci sono la conoscenza del pacchetto Office, conoscenza della lingua inglese, interesse ed esperienza nel settore delle telecomunicazioni, esperienza pregressa nella gestione di un team.

Per poter inviare la propria candidatura ,invece, basta accedere al sito ufficiale nell’apposita sezione dedicata all’offerta di lavoro.

Lavoro Sicilia: Leroy Merlin assume

L’azienda francese Leroy Merlin apre le selezioni per alcune figure nello specifico, quali: Architetto, Ingegnere e Geometra, per la sede di Catania.

Per tutte le figure predisposte, tra i requisiti necessari, ci sono:

L’scrizione all’Albo;

Essere in possesso di Partita IVA;

Essere automunito;

Disponibilità di lavoro full time.

Le opportunità Leroy Merlin



Tra le opportunità proposte dall’azienda francese ci sono:

Conciliare la collaborazione con un brand in crescita con una forte autonomia : si usufruirà di tutti i vantaggi del far parte di una grande azienda;

: si usufruirà di tutti i vantaggi del far parte di una grande azienda; Lavoro stabile e pagamenti sicuri ;

; Aggiornamento continuo e formazione sul campo : sono previste frequenti giornate di formazione totalmente gratuita e attività continue di team working con altri professionisti;

: sono previste frequenti giornate di formazione totalmente gratuita e attività continue di team working con altri professionisti; Networking tra professionisti: le opportunità di coworking permetteranno di avere un confronto costruttivo con altre figure abilitate del settore, scambiando opinioni e conoscenze in merito ai diversi progetti.

Lavoro Sicilia: Ovs cerca personale

L’azienda di abbigliamento è alla ricerca di personale per la figura di Junior Store Manager, da inserire nel settore vendite nella sede di Palermo.

I requisiti richiesti

Tra i requisiti richiesti per questa figura ci sono sicuramente:

capacità di relazione;

capacità organizzative e di leadership;

la disponibilità a spostarsi su tutto il territorio nazionale per conoscere meglio la realtà Ovs e i clienti.

La tipologia di contratto proposto è a tempo determinato di 12 mesi e l’inserimento all’’interno della OVS Store Management School che, con attività di training on the job e corsi e-learning, offrirà un percorso di crescita personale e professionale.

Come inoltrare domanda

Tutti gli interessati potranno inviare la propria candidatura direttamente sul sito ufficiale, nella sezione dedicata.