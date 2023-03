Lavoro Catania: Ikea, Primark e Lidl assumono

Nuove offerte lavorative a Catania: di seguito tutte le aziende che assumono e le posizioni lavorative attive su tutto il territorio etneo.

Lavoro Catania: importanti aziende come Lidl, Ikea e Primark sono alla ricerca di personale da assumere nella provincia Etnea. Di seguito tutti i dettagli che riguardano le offerte lavorative più importanti con tutte le informazioni utili al riguardo per potersi candidare.

Lavoro Catania: Primark

La nota azienda specializzata nell’abbigliamento è alla ricerca di diversi ruoli per il proprio luogo di lavoro a Catania. In particolare si ricercano le figure di Team Manager, Departament Manager, Stage People and Culture Assistant ed infine addetto/a alle vendite.

La figura di Team Manager avrà come compiti:

Guidare, formare e sviluppare un team di almeno 10 persone;

Gestione commerciale del proprio reparto: analisi dei principali KPI e attività di riordino di grandi volumi di merce;

Coordinamento dei servizi o di una parte di essi (cassa, camerini, stockroom o cash office);

Garantire elevati standard di vendita e servizio al cliente per assicurare un’eccellente customer experience.

Requisiti fondamentali:

Determinato a crescere per diventare Store Manager dei futuri punti vendita in apertura;

Dinamico e proattivo;

Con esperienza di almeno 1 anno nel mondo Retail/GDO, come punto di riferimento all’interno di un team;

Disponibile al trasferimento sul territorio nazionale – con la possibilità di esprimere una preferenza su almeno 2 regioni nelle quali siamo presenti.

Mentre per quanto riguarda la mansione di Departament Manager:

Guidare, formare e sviluppare un team di almeno 10 persone ed essere il punto di riferimento per altri Manager;

Gestione commerciale del proprio reparto: analisi dei principali KPI e attività di riordino di grandi volumi di merce;

Garantire ottimi standard di vendita per un’eccellente customer experience.

I requisiti:

Determinato a crescere per diventare Store Manager dei futuri punti vendita in apertura;

Dinamico e proattivo;

Con esperienza di almeno 2 anni nel mondo Retail/GDO;

Con esperienza nella gestione, formazione e sviluppo di team;

Disponibile al trasferimento sul territorio nazionale – con la possibilità di esprimere una preferenza su almeno 2 regioni nelle quali è presente l’azienda.

Per la figura di Stage People and Culture Assistant i requisiti sono:

Laurea in ambito Economico/Giuridico o Umanistico

Un Master in ambito HR sarà considerato un requisito preferenziale

Buona conoscenza dei sistemi IT e del Pacchetto Office

Positività, energia e dinamismo

Attitudine all’apprendimento

Spirito collaborativo e capacità di problem solving

Spirito “People” – Ottime abilità relazionali ed empatia

Capacità di pianificazione e organizzazione

Precisione e attenzione ai dettagli

Infine per quanto riguarda la figura dell’addetto/a vendita i requisiti necessari sono:

Attitudine al servizio clienti;

Flessibilità e determinazione;

Atteggiamento positivo;

Passione per la moda e le tendenze;

Predisposizione a lavorare in team.

Lavoro Catania: Ikea

La più che nota azienda che opera nel settore mobili, complementi d’arredo e oggettistica per la casa, è alla ricerca di due ruoli da ricoprire: addetto/a al montaggio mobili e addetto/a ai servizi di ristorazione.

Il primo ruolo dovrà ricoprire le seguenti mansioni:

Contribuire a migliorare l’esperienza d’acquisto dei clienti, impegnandoti a evitare costi superflui relativamente ai nostri prodotti e ottimizzando la qualità dell’offerta;

Massimizzare le vendite facendo in modo che la tua area di responsabilità sia pulita, ordinata, ben rifornita e correttamente prezzata, controllando che i prodotti siano sempre in perfette condizioni.

Contribuire al processo di analisi sulle vendite e su come gestire i prodotti resi dai clienti, i prodotti danneggiati in negozio e quelli che, per varie ragioni, non possono essere venduti.

Responsabilità di decidere come gestire i prodotti resi dai clienti, i prodotti danneggiati in negozio e quelli che, per varie ragioni, non possono essere venduti, mettendo poi in pratica ciò che è stato deciso. Svolgere questi compiti tenendo conto dei risultati economici e dell’impatto ambientale.

I requisiti:

Preferibile esperienza nel campo manutenzione/montaggio;

Hai una grande passione per l’Home Furnishing, uno spirito creativo per l’allestimento degli spazi di vendita e per i processi di recupero dei prodotti;

Conosci e sai utilizzare gli strumenti del pacchetto Office, in particolare Excel (requisito preferenziale).

Per la seconda mansione i requisiti sono:

Preferibile esperienza nel settore;

Preferibile titolo di studio affine alla ristorazione;

Forte passione per il campo della ristorazione;

Una buona predisposizione relazionale e d’ascolto al cliente.

Mentre dovrà occuparsi di:

Lavorare in bar, caffetteria, ristorante e mensa interna, Bistrot street-food e Bottega Svedese ampliando le tue skills e le competenze;

Partecipare ai diversi corsi di formazione proposti dall’azienda;

Applicare tutte le procedure di sicurezza alimentare.

Lavoro Catania: Lidl

Per la sezione lavoro Catania possiamo trovare anche la catena di supermercati Lidl che è alla ricerca di diverse figure: addetto/a alle vendite appartenente alle categorie protette, logistic Team Leader e Capo Area Manager.

L’addetto alle vendite dovrà occuparsi di di tutte le attività operative all’interno del Punto Vendita.

I requisiti:

Iscrizione alla lista delle Categorie Protette (Legge 68/99)

Diploma di maturità

Spiccato orientamento al cliente

Attitudine al lavoro di squadra

Affidabilità e flessibilità

Approccio Multitasking.

Interesse per il commercio

Il Logistic Team Leader avrà come compiti: organizzare le attività del team affidati per garantire una corretta e puntuale gestione della merce all’interno dell’Area del Centro Logistico assegnato.

I requisiti richiesti:

Laurea in ambito Ingegneristico o Economico

Precedente esperienza lavorativa in ambito logistico o all’interno di magazzini strutturati

Precedente esperienza pregressa nella gestione del personale

Disponibilità a lavorare su turni

Ottime capacità organizzative e di comunicazione

Forte orientamento all’obiettivo e capacità di lavoro multitasking

Ottime conoscenze in ambito informatico.

Infine per il ruolo di Capo Area Manager i compiti richiesti sono: definire la strategia commerciale di 4-5 Punti Vendita di cui sarai responsabile e l’occuperai di monitorare le performance delle tue filiali e di promuovere un ambiente di lavoro positivo e stimolante.

I requisiti: