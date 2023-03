Dall’equinozio alla Luna piena: ecco gli eventi astronomici di marzo 2023

Eventi astronomici marzo 2023: occhi all'insù per osservare i cieli in questo mese di marzo che sarà ricco spettacoli celesti da non perdere. Ecco i più interessanti.

Eventi astronomici marzo 2023: il cielo delle sere del terzo mese dell’anno, che segnerà il passaggio dalla stagione dell’inverno a quella della primavera, sarà caratterizzato da diversi spettacoli celesti da non perdere per gli appassionati di astronomia e non. Ecco, di seguito, quali sono i più interessanti e spettacolari e le date da segnare sul calendario di marzo 2023

Eventi astronomici marzo 2023: equinozio di marzo

Sarà un momento molto atteso, quello dell’equinozio di marzo, cioè la transizione dall’inverno alla primavera, che avverrà lunedì 20, e che darà ufficialmente il benvenuto alla stagione primaverile. Dopo questa data, l’emisfero settentrionale inizia a essere più inclinato verso il Sole, con un conseguente aumento delle ore di luce del giorno e del riscaldamento delle temperature. Avviene il contrario nell’emisfero australe, dove l’equinozio di marzo segna l’inizio della stagione autunnale, poiché l’emisfero australe inizia ad essere inclinato lontano dal Sole.

Eventi astronomici marzo 2023: la Luna nuova

Altro momento da segnare del calendario per gli appassionati di astronomia che vorranno recarsi all’Osservatorio è quello della Luna nuova, quest’anno martedì 21 marzo alle ore 17.23 GMT (18.23 in Italia). Il satellite si troverà tra il Sole e la Terra e il lato illuminato sarà rivolto verso il Sole.

Occultazione lunare di Venere

Ad aggiungersi alla lista degli eventi astronomici di marzo 2023, l’occultazione lunare di Venere, venerdì 24 marzo, alle ore 10.32 GMT (11:32 in Italia). Il Pianeta si troverà nella costellazione di Ariete, nascondendosi dietro la Luna. Si consiglia l’utilizzo di un binocolo o di un telescopio per rendere ancora più facili le osservazioni.

Congiunzione della Luna con Marte

Si chiude in bellezza con la congiunzione della Luna con il pianeta Marte, evento che avverrà nella costellazione dei Gemelli martedì 28 marzo, alle 13.16 GMT (15.16 in Italia). Sarà possibile osservare l’evento astronomico anche ad occhio nudo o con un binocolo. I due corpi avranno una distanza tra loro di 2°17′.