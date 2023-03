Stasera in TV: in onda “John Wick – Capitolo 2” e “L’esorcista”

Stasera in TV: il palinsesto di questo venerdì sera offre dei film interessanti. Ecco i consigli della Redazione di LiveUniCT.

Impossibilitati a raggiungere i cinema Catania a causa della pioggia? Nessun problema: ecco i consigli della Redazione di LiveUniCT sul palinsesto televisivo di questo venerdì sera.

John Wick- Capitolo 2 [Italia 1, ore 21.20]: Dopo essere uscito dal giro della mafia, il killer professionista John Wick, è trascinato a impugnare nuovamente le armi a causa di un debito che ha con un boss camorrista. Wick è costretto a partire per Roma e confrontarsi con alcuni degli assassini più spietati del globo.

L’esorcista [IRIS, ore 21:00]: La dodicenne Regan MacNeil diventa isterica ed è assillata da sogni che la terrorizzano. I medici si dichiarano impotenti davanti alle sue manifestazioni e la dichiarano “posseduta” da forze maligne. La madre della ragazzina chiama un’ esorcista, il quale passa l’intera notte a combattere col demonio.

Chiudi gli occhi – All I see is you [Rai Movie, ore 21:10]: Gina e James sono una coppia che vive a Bangkok. La donna è ipovedente sin dall’infanzia; si sottopone a un intervento che le ridà la vista all’occhio destro. Per la donna, che torna in grado di vedere, inizia una nuova vita, in cui però la sua pace familiare viene distrutta perché si rende conto che la sua indipendenza ritrovata rende il marito molto geloso e insicuro.