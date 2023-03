Meteo Sicilia: weekend tra temporali, neve e freddo nell’Isola

Meteo Sicilia: previsto un weekend di pioggia sull'Isola, tra temporali, basse temperature e neve. Le previsioni del weekend nella Regione.

Meteo Sicilia: l’anticipazione di primavera della scorsa settimana sembra essere stata solo una breve parentesi. Infatti, il weekend di questa settimana si prospetta come un classico fine settimana invernale, anche a causa dell’allerta meteo gialla della giornata di oggi in Sicilia. Questo perché sono previsti temporali, basse temperature e, in alcuni casi, persino neve. Ecco le previsioni meteo Sicilia per il weekend.

Meteo Sicilia: venerdì 3 marzo

Per quanto riguarda la giornata in corso, si tratta del primo vero giorno di pioggia di questo weekend. Infatti, in tutta la Sicilia sono previste piogge o persino temporali: per esempio, ad Agrigento e Siracusa le previsioni rimandano a forti temporali per la giornata odierna.

Situazione differente per quanto riguarda la città di Enna, dove potrebbe persino nevicare oltre alla pioggia. Infatti, le temperature della giornata di oggi raggiungeranno anche -1 grado ad Enna, mentre a Caltanissetta e Ragusa la minima sarà pari a 3 gradi.

Meteo Sicilia: le previsioni di sabato e domenica

Un lieve miglioramento delle condizioni meteo è previsto per la giornata di sabato 4 marzo, dato che in alcune città siciliane i cieli saranno nuvolosi ma senza pioggia. Sono invece previste precipitazioni nelle città di Agrigento, Caltanissetta, Palermo e Trapani. In merito alle temperature, le minime resteranno tra 1 grado di Enna e i 10 gradi di Messina e Palermo, mentre le massime arriveranno a sfiorare i 17 gradi a Siracusa.

Sarà invece decisamente migliore il meteo Sicilia per la giornata di domenica, quando nella maggior parte delle città siciliane i cieli saranno poco nuvolosi. Unica eccezione, Siracusa, dove potrebbe piovere anche l’ultimo giorno della settimana. Per quanto riguarda le temperature, le minime oscilleranno tra i 2 gradi di Enna e gli 11 di Messina e Palermo, mentre le massime raggiungeranno i 16 gradi ad Agrigento.

Meteo Catania: le previsioni del weekend

Anche nella città di Catania il weekend si è aperto con il maltempo: infatti, la prima metà della giornata odierna ha visto piogge anche forti abbattersi sulla città etnea. Le temperature di oggi a Catania oscilleranno tra gli 8 e i 13 gradi, situazione che tenderà a migliorare nei prossimi giorni del fine settimana, dato che la massima raggiungerà anche i 16 gradi.

Per quanto riguarda le condizioni meteo, sabato il cielo su Catania sarà prevalentemente nuvoloso, mentre domenica 5 marzo potrebbe ancora verificarsi qualche pioggia. Sarà comunque previsto un miglioramento generico delle condizioni meteo per la prossima settimana.