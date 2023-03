Sconti studenti universitari: le offerte di marzo 2023

Sconti studenti universitari: grandi offerte per il mese di marzo per tutti gli studenti universitari. Di seguito tutti i dettagli per approfittare delle offerte.

Sconti studenti universitari: Shein

La nota azienda di vendita online Shein mette a disposizione per gli sconti studenti universitari uno sconto pari al 15%. Il brand è stato tra i più discussi ed acclamati nei maggiori social networks mondiali, con milioni e milioni di visite ed acquisti. Sarà possibile usufruire dello sconto in tutte quante le sezioni d’abbigliamento. Quindi, potrete combattere il freddo invernale acquistando un maglione o magari prepararvi all’arrivo della primavera acquistando una T-Shirt. Basterà iscriversi su UniDays per godere dello sconto.

Sconti studenti universitari: New Balance

Un’altra super offerta da aggiungere agli sconti studenti universitari è quella che riguarda il brand New Balance, è possibile godere di uno sconto pari al 10% su tutti i prodotti disponibili. Gli studenti potranno acquistare abbigliamento sportivo, felpe, pantaloni, maglie, e anche reggiseni. Tra i prodotti proposti da New Balance troviamo anche le marche più famose e richieste da tutto il mondo: Nike, Adidas e Puma in primo piano. Sarà obbligatorio iscriversi al sito web per poter usare il codice sconto dedicato.

Sconti studenti universitari: HP

L’ennesima promozione a favore degli studenti che aderisce agli sconti studenti universitari riguarda il brand HP: azienda che si occupa di vendita informatica, PC e stampanti in primo piano. Sarà necessario iscriversi con la propria mail universitaria al HP Store per studenti, dopodiché il gioco sarà fatto. Potrete acquistare tutti i prodotti disponibili, usufruendo anche di consegna gratuita sugli ordini superiori ai 15 euro, consulenza personalizzata e promozioni esclusive.

Sconto studenti universitari: Amazon Prime Student

Anche per il mese di marzo è possibile abbonarsi al servizio di Amazon Prime pagando il servizio la metà dell’intero prezzo: €24,95 l’anno (o, in alternativa, € 2,49 al mese). Andrà ricordato, di fatto, che agli altri utenti si riserva un prezzo diverso, pari a €4,99 al mese. Amazon, inoltre, permette di usare la prova gratuita di 90 giorni dello stesso servizio. Dunque, spedizioni veloci e senza costi aggiuntivi, spazio di archiviazione illimitato per le proprie foto grazie ad Amazon Photos e Prime video. I vantaggi non mancano, risultano anzi numerosi.