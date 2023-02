Borse di studio per universitari, stabiliti aumenti: i nuovi importi e limiti ISEE

Cambiano gli importi, oltre che le soglie ISEE e ISPE. Le novità nel dettaglio.

Chiunque ha optato o intende optare per l’immatricolazione ad un corso di laurea sa bene che intraprendere un percorso di studi, soprattutto se a distanza dalla Regione d’origine, comporta anche delle spese. Per tale ragione la gran parte degli studenti mira ad ottenere dei sussidi. A tal proposito, i più saranno lieti di sapere che già l’Anno Accademico 2023/24 dovrebbe decretare un aumento degli importi minimi delle borse di studio universitarie, e non solo.

Borse di studio universitarie: aumenti in arrivo

L’aumento degli importi delle borse di studio è stato recentemente deciso proprio dal Ministero dell’Università e della ricerca. L’aggiornamento delle cifre è conseguente alla variazione dell’indice generale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati corrispondente al valore pari a +8,1%

Le variazioni in positivo delle somme, previste già per il prossimo Anno Accademico, dovrebbero riguardare tanto gli studenti fuori sede quanto quelli in sede ed i pendolari. Di seguito i nuovi importi stabiliti, esplicitati dal Decreto Direttoriale n. 203 del 23 febbraio 2023:

borse di studio per gli studenti fuorisede : importo minimo pari a 6.656,52 euro (aumento di 498,78 euro);

: importo minimo pari a (aumento di 498,78 euro); borse di studio per gli studenti pendolari : importo minimo pari a 3.889,99 euro (aumento di 291,48 euro);

: importo minimo pari a (aumento di 291,48 euro); borse di studio per gli studenti in sede: importo minimo pari a 2.682,77 euro (aumento di 201,02 euro).

Nuovi limiti ISEE e ISPE

Non soltanto importi più alti: a cambiare, anzi ad accrescere, sono anche le soglie ISEE e ISPE che, si sa, annualmente contribuiscono a stabilire i reali beneficiari delle borse di studio. Il Ministero ha, di fatto, stabilito i seguenti nuovi limiti massimi per l’accesso ai benefici relativi al diritto di studio: