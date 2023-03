Annuncia la laurea ma le manca ancora un esame: studentessa si toglie la vita

Diana, studentessa universitaria di 27 anni, si è tolta la vita: aveva annunciato il giorno della laurea alla famiglia ma le mancava ancora l'ultimo esame di latino.

Gli eventi risalgono allo scorso 27 febbraio, quando la ragazza si è tolta la vita. A dare l’allarme è stato il padre della studentessa che, il giorno prima della presunta cerimonia di laurea annunciata dalla giovane, nonostante le continue chiamate, non riusciva a mettersi in contatto con lei.

Tuttavia, subito dopo la ragazza ha inviato un messaggio al padre, dove lo avvisava che sarebbe dovuta andare in biblioteca a ritirare la tesi e che sarebbe tornata a casa a Somma Vesuviana con il treno delle 16 di Napoli. Ma, secondo le indagini effettuate dai Carabinieri, è probabile che la ragazza non sia mai stata all’università: infatti, non risulta presente nei video girati dalle telecamere di videosorveglianza. Il suo corpo è stato ritrovato, mercoledì 1 marzo, in un dirupo della sua città vicino ad un ristorante. Il sospetto dietro al suo suicidio nasce con la confessione di una sua collega di corso, che aveva dichiarato che nonostante la 27enne avesse detto di dover ritirare la tesi, in realtà le mancava ancora l’ultimo esame, quello di latino.

“Se ci sono malesseri forti, vi chiediamo di segnalarceli – ha dichiarato Matteo Lorito, rettore dell’università Federico II di Napoli -. Non siamo solo erogatori di didattica ma vogliamo aiutare ancora i nostri più deboli e fragili. Abbiamo gli strumenti per farlo, abbiamo delle persone che si occupano a tempo pieno di questo” ha poi concluso Lorito.