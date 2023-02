Levante a Catania: annunciato firmacopie nella città etnea

Levante, nota cantante originaria della provincia di Catania, incontrerà i fan nella città etnea in occasione di un firmacopie.

Levante torna nella sua Catania dopo il successo di Sanremo per incontrare i suoi fan. Infatti, per il prossimo giovedì 2 marzo, alle ore 17:30, è stato annunciato un firmacopie con la cantante calatina presso LaFeltrinelli di Catania, sita in Via Etnea. Durante l’evento, Levante presenterà e firmerà le copie del suo nuovo album, “Opera futura”.

Cantautrice, performer, icona di stile autentica e versatile, Levante è una cantante originaria di Caltagirone. Con quattro album di successo per pubblico e critica e tre libri bestseller alle spalle, la cantante siciliana è appena rientrara dal Festival di Sanremo dove ha presentato il brano “Vivo”, primo inedito del nuovo album.

Ma Catania non sarà l’unico appuntamento della cantante con i fan: infatti, il giorno prima, Levante si troverà a Torino, mentre nei giorni seguenti sono previsti dei firmacopie nelle città di Napoli, Firenze e Bologna.