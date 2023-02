Catania, aggredisce il padre per estorcergli denaro: arrestato 49enne

I carabinieri della stazione di Librino hanno effettuato l'arresto di un pregiudicato di 49 anni, per maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione.

I carabinieri della stazione di Librino hanno arrestato un uomo di 49 anni: si tratta di un pregiudicato catanese per aver commesso il reato di “maltrattamenti in famiglia” e “tentata estorsione”. Nella tarda serata, i carabinieri sono intervenuti a Librino in via del Chinotto grazie ad una segnalazione di un anziano per una lite col figlio. I militari sono intervenuti immediatamente e hanno trovato la porta dell’appartamento aperta e una giovane donna che abita accanto al padre del pregiudicato, tuttavia il padre non è stato subito rintracciato.

I carabinieri sono scesi in strada e hanno notato una Peugeot 107, il cui conducente era l’anziano: l’uomo ha fatto segnale ai militari e appariva molto agitato. L’anziano ha inoltre dichiarato che suo figlio lo stava inseguendo perchè poco prima lo aveva minacciato, chiedendo del denaro, tuttavia l’ottantenne ha riferito ai militari di aver rifiutato la richiesta del figlio e di essere scappato per fuggire dalla sua rabbia.

Mentre l’uomo parlava con i carabinieri si è fatto avanti un 49enne che è stato identificato come figlio dell’anziano e di fronte i militari ha urlato che il padre raccontava falsità e che gli aveva chiesto i soldi per comprare le sigarette. Il 49enne ha provato ad aggredire il padre ma per fortuna i carabinieri sono riusciti a bloccarlo, l’uomo è stato posso a disposizione dell’Autorità giudiziaria che ha convalidato l’arresto.