Covid Sicilia, contagi ancora in calo: i dati della settimana

Covid Sicilia: secondo gli utlimi dati registrati, si evidenzia un ulteriore calo di nuovi contagi nell'Isola.

Covid Sicilia: registrato ancora un calo di nuovi contagiati stando a quanto riportato nei dati dal 30 gennaio al 5 febbraio, in linea con la tendenza del resto d’Italia. I nuovi positivi sono stati 2.416 (-21,9% rispetto alla settimana precedente): 50 ogni 100.000 abitanti. A detenere il primato per il tasso di nuove infezioni più alto rispetto alla media è la provincia di Siracusa (69/100 mila), seguita da Messina (66/100 mila) e Palermo (59/100 mila).

In diminuzione anche le nuove ospedalizzazioni, come spiegato dal Dasoe (Dipartimento per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico): “Si conferma una situazione epidemica acuta, con un’incidenza ancora elevata ma un’ospedalizzazione in proporzione più contenuta. L’epidemia rimane in una fase delicata con un livello ancora significativo di diffusione virale, ma con una ricaduta sulle nuove ospedalizzazioni più contenuta rispetto ai periodi precedenti”.

Ecco, di seguito, i dati relativi invece alla campagna vaccinale, divisi per target di età: