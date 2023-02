Calcio, Catania contro la Mariglianese: biglietti a 5 euro

Pochi giorni alla partita Catania-Mariglianese: messi a disposizione, eccezionalmente, biglietti al costo di 5 euro.

Buone notizie per gli appassionati di calcio. Domenica 12 febbraio dalle ore 14:30, in coincidenza con la chiusura delle celebrazioni in onore della Santa Patrona di Catania, si disputerà la partita Catania Vs Mariglianese. Eccezionalmente i tifosi rossazzurri potranno seguirla acquistando biglietti validi per le Curve e per la Tribuna B al prezzo di 5 euro, diritti di prevendita inclusi.

Si esplicita che ai tifosi che hanno acquistato precedentemente i biglietti (già emessi, dunque) a prezzo pieno, verrà riservato un codice sconto da utilizzare per i prossimi eventi, di pari importo rispetto al maggior costo sostenuto oggi. Per ottenerlo, tuttavia, occorrerà, inviare una richiesta all’indirizzo biglietteria@cataniassd.com, allegando il tagliando acquistato oltre che la copia del documento d’identità.

Catania Vs Mariglianese: i biglietti a 5 euro

C’è ancora la possibilità di acquistare qualche biglietto a 5 euro online, su TicketOne.it. Dalle ore 15:00 di ieri, inoltre, i tagliandi sono stati messi in vendita anche presso le rivendite autorizzate ed i botteghini, in Piazza Spedini.

Per conoscere ulteriori informazioni sui giorni e gli orari legati alla vendita dei biglietti presso i botteghini, gli altri prezzi dei biglietti e le agevolazioni, si rimanda al sito del Catania SSD.