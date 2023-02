Festa di Sant’Agata 2023: le 14 Candelore in Piazza Duomo [FOTO]

Hanno animato questi giorni così importanti per Catania e per i catanesi: le quattordici Candelore di Sant'Agata in foto.

Per giorni hanno annunciato per i quartieri di Catania l’arrivo dei giorni dedicati a Sant’Agata, Patrona del capoluogo etneo. Poi nel clou della Festa, in particolare nel corso della processione delle Reliquie, hanno preceduto il Fercolo.

Contraddistinte da dimensioni portentose, fiori e splendide decorazioni, sono quattordici in tutto. Si fa riferimento ai Cerei votivi, più noti come “Candelore”. I balletti dei Cerei e la resistenza dei portatori non possono che attirare l’attenzione dei passanti, sorprendendoli di volta in volta.

Dal Cereo dei Panettieri a quello dei Pescivendoli, passando per il Cereo dei Macellai e senza dimenticare quello dei Devoti di Sant’Agata (per citarne soltanto alcuni): le Candelore sono e restano tra i protagonisti indiscussi dei festeggiamenti agatini.

Salvo Puccio le ha immortalate nei giorni di festa, nella centralissima Piazza Duomo del capoluogo etneo.