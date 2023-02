Festa di Sant’Agata 2023: il suggestivo momento della salita di Sangiuliano [FOTO]

Attesissimo ma non puntuale, è arrivato uno dei momenti più attesi della Festa di Sant'Agata: la Salita di Sangiuliano.

Quest’anno lunga attesa per la celebre Cchianata ‘i Sangiulianu: uno dei momenti più celebri ed amati della Festa di Sant’Agata ha preso avvio soltanto alle ore 10:00 del mattino.

Prima di rientrare in Cattedrale, il Fercolo ha percorso la salita, accompagnato e trainato da numerosissimi devoti e ammirato da cittadini e visitatori. Seguirà, ora, l’omaggio floreale e l’emozionante canto delle monache benedettine in via Crociferi. A suggellare i festeggiamenti, infine, il rientro in Cattedrale, dove sono state già aperte le porte per accogliere i fedeli.

Un nostro collaboratore ha immortalato il suggestivo momento.