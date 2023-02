La Festa di Sant'Agata ha riservato anche incidenti imprevisti: durante la "Salita dei Cappuccini", per esempio, si è spezzato un cordone. Il video.

Quest’edizione della Festa di Sant’Agata verrà ricordata anche per degli imprevisti. Lo scorso 4 febbraio, mentre era in corso la celebre “Salita dei Cappuccini”, si è spezzato il cordone di sinistra del Fercolo. Per via di tale episodio, a dir poco imprevedibile, il giro esterno ha subito dei netti rallentamenti.

Di seguito un video, girato da Carlo Pluchino, che riprende l’esatto momento in cui il cordone si è spezzato.