Emirates cerca personale in Sicilia: selezioni anche a Catania

Emirates è alla ricerca di personale di bordo per i suoi aerei. Di seguito tutte le info per partecipare alle selezioni.

La famosa compagnia aerea con sede a Dubai è alla ricerca di personale. Le selezioni attive in Sicilia si svolgeranno a Catania e a Palermo. Ecco tutte le info per poter partecipare.

Selezi0ni in Sicilia

Nuove opportunità di lavoro con Emirates, la più grande compagnia aerea internazionale del mondo. Nelle prossime settimane sono in programma alcuni open days finalizzati all’assunzione di personale di bordo, con due date anche in Sicilia.

In particolare, il 25 gennaio l’appuntamento è Palermo, al Grand Hotel di Piazza Borsa di via dei Cartari 18; il 3 febbraio, invece, è la volta di Catania, presso l’Hotel NH di Piazza Trento, 13. Dopo il grande ritorno della domanda di viaggi e l’aumento delle operazioni tramite la rete di destinazioni, la compagnia cerca personale per il suo team.

Per poter partecipare alla selezione è necessario iscriversi tramite il sito ufficiale nell’apposita sezione. Ai candidati si richiede la disponibilità di trascorrere l’intera giornata sul posto delle selezioni.

La compagnia offre opportunità di carriera in strutture di formazione, con programmi di sviluppo per i dipendenti. Tutti i membri dell’equipaggio risiedono a Dubai e godono di un pacchetto di lavoro che comprende benefit come: stipendio esente da imposte, alloggio gratuito fornito dalla compagnia, trasporto gratuito da e verso l’aeroporto, copertura medica e sconti esclusivi per lo shopping e le attività ricreative in loco.