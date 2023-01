Concorso Corte dei Conti: requisiti e domande

Concorso Corte dei Conti: di seguito tutte le info utili sui requisiti e come presentare domanda.

In arrivo nuove assunzioni e concorsi della Corte dei Conti nel 2023. Infatti, un nuovo DPCM autorizza l’ente a reclutare oltre 400 risorse di personale da inserire a tempo indeterminato, prevalentemente mediante nuovi bandi di concorso pubblico.

Vediamo nel dettaglio quali sono i posti di lavoro nella Corte dei Conti da coprire e tutte le informazioni sui prossimi concorsi in arrivo. Mettiamo a vostra disposizione anche il decreto e le tabelle dei posti da scaricare per la consultazione.

Concorso Corte dei Conti

Il DPCM 16 dicembre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2023, autorizza, infatti, nuove assunzioni nella Corte dei Conti. Più precisamente, il decreto autorizza l’ente ad indire procedure di reclutamento per la copertura di 455 posti di lavoro a tempo indeterminato. Le assunzioni avverranno per la maggior parte tramite nuovi concorsi pubblici da bandire. La restante parte dei posti sarà coperta tramite procedure di mobilità, progressioni tra aree e scorrimento di graduatorie.

Questi inserimenti saranno effettuati a valere sul budget assunzionale derivante dalle cessazioni dell’anno 2019, budget 2020, dell’anno 2020, budget 2021 e dell’anno 2021, budget 2022 del personale di magistratura e del personale dirigenziale e non dirigenziale. Dunque, in sostanza, per assumere le nuove risorse tramite i nuovi bandi della Corte dei Conti saranno utilizzate le risorse economiche derivate da uscite di personale verificatesi tra il 2029 e il 2022.

Concorso Corte dei Conti: i posti disponibili

Nello specifico, le assunzioni previste anche tramite nuovi concorsi Corte dei Conti sono finalizzate alla copertura dei seguenti posti:

79 posti nel profilo professionale di referendario;

10 posti nel profilo professionale di dirigente di II fascia;

34 posti per personale di area terza F3;

111 posti per personale di area terza F2;

62 posti per personale di area terza F1;

45 posti per personale di area seconda F4;

114 per personale di area seconda F1.

Modalità di reclutamento

Per quanto riguarda le modalità di reclutamento da utilizzare per le nuove assunzioni a tempo indeterminato in Corte dei Conti 307 unità saranno reclutate tramite nuovi bandi di concorso. Altre 18 risorse saranno reclutate tramite concorso autonomo o scorrimento delle graduatorie di idonei di concorso pubblico, mentre 99 saranno assunte mediante mobilità volontaria. Per i restanti 31 si procederà mediante progressioni tra aree.