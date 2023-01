SS 121, due incidenti in poche ore nel Catanese: un’auto si ribalta

Lungo la Strada Statale 121 due incidenti nel giro di poche ore: coinvolte diverse vetture.

Nel giro di appena qualche ora nel Catanese, più in particolare lungo la Strada Statale 121, sono avvenuti ben due incidenti.

Il più recente risale a ieri sera. In tarda serata, all’altezza del Centro Commerciale “Etnapolis” in località Valcorrente (nel territorio di Belpasso), un uomo ha perso il controllo della propria vettura, forse nel tentativo di evitare qualcosa presente lungo la strada.

L’auto si è ribaltata ma, secondo quanto riportato da fonti locali, il conducente sarebbe rimasto illeso.

Statale 121: l’ennesimo incidente

Un secondo incidente, che ha coinvolto ben tre auto, si è verificato lungo la stessa SS 121 appena qualche ora prima. In questo caso sarebbero rimaste ferite due persone, seppur non gravemente. I due sono stati trasportati in ospedale.