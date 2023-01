Meteo Sicilia, temporali in arrivo sull’isola: le previsioni per il weekend

Meteo Sicilia: è in arrivo il maltempo sull'isola maggiore italiana. Nel weekend, si potrebbero abbattere temporali su diverse aree della regione.

Meteo Sicilia: sembra avere le ore contate il bel tempo nella nostra isola. Nonostante dall’arrivo delle stagioni più fredde come autunno e inverno le temperature più basse hanno solamente sfiorato in modo leggero la Sicilia, in questo weekend dovremmo avere un assaggio maggiore di pioggia e freddo. Una piccola vittoria per gli amanti delle stagioni autunnali ed invernali. Dunque, per quanto riguarda il meteo Sicilia in arrivo maltempo, ma cosa ci si aspetta in particolare? di seguito le previsioni meteo di questi giorni.

Meteo Sicilia: maltempo in arrivo

Pioggia in arrivo in Sicilia: a partire da oggi i cieli presenteranno forti nubi e possibili temporali in quasi tutta l’isola. Sicuramente protagoniste Palermo, Trapani ed Agrigento con temperature che avranno una minima di 9°C ed una temperatura massima di 12°C. Mentre per quanto riguarda il meteo Sicilia per la costa orientale le temperature oscillerranno tra gli 8°C ed i 14°C. Cielo leggermente nuvoloso in quel di Messina, Siracusa e Ragusa.

Meteo Sicilia: previsioni meteo del weekend

Nella giornata di sabato 21 gennaio si potranno notare cieli soleggiati e poco nuvolosi in tutta la Sicilia. Tuttavia il meteo Sicilia prevede temperature molto basse, per la città di Enna ci si aspettano tra i -1°C ed i 4°C. Oltre ad Enna, anche città come Agrigento, Siracusa e Ragusa dovranno avere a che fare con il freddo, temperature tra i 2°C ed i 13°C. Invece la parte occidentale della nostra isola avrà leggere piogge: Palermo e Trapani in primo piano.

Meteo Sicilia: le previsioni per Catania

L’arrivo dell’inverno sembra essere arrivato anche a Catania, già nelle giornate precedenti ad oggi la nostra città ha affrontato temperature decisamente più fredde del solito. Oggi, venerdì 20 gennaio, ci si aspettano delle leggere piogge e nubi schiarite, con temperature tra i 6°C ed i 14°C. Dopodiché, durante sabato, il meteo Sicilia prevede cielo sereno e temperature leggermente più alte: rispettivamente tra i 7°C ed i 15°C. Infine, domenica 22 gennaio, avremo a che fare con pioggia e maggiore freddo. Temperature che proseguiranno ad essere basse anche lunedì 23 gennaio.