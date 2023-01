Lavoro Catania, Nike e Decathlon assumono: le offerte attive

Lavoro Catania: nuove opportunità di lavoro attendono gli appassionati dello sport. Aziende come Decathlon e Nike sono alla ricerca di nuovi candidati.

Lavoro Catania: nuove opportunità attendono quanti sono alla ricerca di un nuovo impiego nelle vicinanze. Grandi aziende, con punti vendita presenti nella provincia etnea, sono alla ricerca di nuovo personale da inserire nel proprio organico: ma di quali posizioni si tratta? E quali requisiti vengono richiesti ai candidati ideali?

Lavoro Catania: Sales assistant per Decathlon

Decathlon, azienda francese totalmente dedicata allo sport con i suoi oltre 1500 marchi, possiede una filiale nella provincia etnea: si trova, nello specifico, presso il Centro commerciale “Porte di Catania”, situato nei pressi dell’Aeroporto Vincenzo Bellini. Per questo punto vendita, l’azienda è alla ricerca di un Sales Assistant da inserire nel settore Ciclismo/Laboratorio: come spiegato nell’annuncio, “cerchiamo appassionati riconosciuti sulla pratica regolare di ciclismo, sia stradale che mountain bike, e manutenzione sulle bici”.

Il requisito fondamentale secondo Decathlon è “la suddetta pratica/esperienza e la conoscenza base della lingua inglese”. Per questo motivo, “non verranno prese in considerazione candidature che non abbiano esperienza sulla vendita, sulla manutenzione e sulla riparazione delle biciclette”.

Il contratto offerto da Decathlon è a tempo determinato, per la durata di due mesi, di tipo part-time misto da 20 ore a settimana.

Per ulteriori informazioni sul proprio ruolo in azienda e per candidarsi si rimanda alla sezione Careers di Decathlon.

Lavoro Catania: Part Time Athlete per Nike

Nike, catena di abbigliamento sportivo, è alla ricerca di un “Part Time Athlete” per un punto vendita sito a Catania.

Come spiegato dall’azienda, “la missione sarà offrire al consumatore un’esperienza eccellente dimostrando competenza nell’identificare le esigenze individuali e presentando una soluzione completa attraverso i prodotti e i servizi di Nike, per dare ai consumatori ciò che serve per connettersi, allenarsi e gareggiare, con la convinzione di raggiungere i propri obiettivi”.

Ai candidati vengono richiesti, tra gli altri requisiti:

uno o più anni di servizio alla clientela e/o esperienza nel retail;

passione per il brand;

capacità di eseguire le operazioni matematiche di base;

saper comunicare efficacemente nella propria lingua, in modo verbale e scritto;

essere in grado di eseguire compiti diversi in un ambiente dinamico;

saper lavorare efficientemente con gli altri in un ambiente orientato al lavoro di squadra;

offrire un servizio eccellente alla clientela.

Anche in questo caso, per ulteriori informazioni, si rimanda alla sezione jobs di Nike.