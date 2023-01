INGV concorsi 2023, posti anche in Sicilia: requisiti e scadenza

INGV Concorsi 2023: sono stati pubblicati due bandi per la ricerca di personale con posizioni aperte anche in Sicilia e requisiti di vario tipo.

INGV concorsi 2023: l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia è alla ricerca di personale da integrare nel proprio staff a livello nazionale. Tra le varie sedi dove è possibile essere assunti sono presenti anche i distaccamenti siciliani dell’INGV situati nelle città di Catania, Messina, Palermo e Lipari. Di seguito tutte le informazioni per poter presentare la propria candidatura a INGV concorsi 2023.

INGV Concorsi 2023: le posizioni disponbili in Sicilia

Nello specifico, i bandi pubblicati da INGV prevedono l’assuzione di figure a tempo determinato che ricoprano i ruoli di tecnologo e collaboratore tecnico degli enti di ricerca. Per quanto riguarda le sedi siciliane, i posti messi banditi da INGV concorsi sono i seguenti:

1 posto di Tecnologo presso la Sezione di Palermo per esperto in Analisi di Laboratorio;

per esperto in Analisi di Laboratorio; 1 posti di Tecnologo presso la Sezione di Catania , Sede di Catania, per esperto in Informatica;

, Sede di Catania, per esperto in Informatica; 1 posto di Tecnologo presso la Sezione di Catania per esperto in Gestione d’infrastrutture e progetti;

per esperto in Gestione d’infrastrutture e progetti; 7 posti di Collaboratore Tecnico degli Enti di Ricerca presso la Sezione di Catania , di cui 4 posti per la Sede di Catania, 2 posti per la Sede di Messina e 1 posto per la Sede di Lipari , per esperti in elettronica;

, di cui 4 posti per la Sede di Catania, 2 posti per la Sede di e 1 posto per la Sede di , per esperti in elettronica; 1 posto di Collaboratore Tecnico degli Enti di Ricerca presso la Sezione di Palermo per esperto in elettronica;

per esperto in elettronica; 3 posti di Collaboratore Tecnico degli Enti di Ricerca presso la Sezione di Catania, di cui 1 posto per la Sede di Catania e 2 posti per la Sede di Messina, per esperti in informatica.

Concorsi Sicilia, INGV: requisiti e prove

Per poter partecipare ai concorsi INGV è necessario possedere alcuni requisiti: per esempio, per la posizione di tecnologo è necessario il possesso di una delle lauree indicate nel bando integrale, mentre per il profilo di collaboratore tecnico è richiesto il diploma di istruzione secondaria di II grado. Non è previsto un limite di età per partecipare al concorso, ma per tutti i requisiti in maniera dettagliata si suggerisce di prendere visione dei bandi integrali rilasciati da INGV.

Per quanto riguarda le prove da superare, nel caso del profilo da collaboratore tecnico sono previste la valutazione dei titoli ed una prova orale, mentre per la posizione da tecnologo si richiede oltre alla valutazione dei titoli e la prova orale, anche il superamento di una prova scritta.

INGV Concorsi: come fare domanda

Per poter presentare la propria candidatura per i concorsi INGV sarà necessario accedere al Portale del Reclutamento inPa, registrarsi e compilare la candidatura per la posizione alla quale si è interessati. Per inviare la propria candidatura c’è tempo fino alla data di scadenza, la quale corrisponde al 30 gennaio 2023 per entrambi i concorsi.