Stasera in TV: in onda “Napoli Vs Cremonese” e “Le amiche della sposa”

La redazione di LiveUnict propone film e serie da guardare stasera in tv. Di seguito una selezione dei titoli più interessanti.

Fukushima [Rai 4, ore 21:20]: In seguito a un fortissimo terremoto e uno tsunami, la centrale nucleare di Fukushima subisce l’esplosione di alcuni reattori. Grazie al coraggio di 50 dipendenti, il disastro potrà essere contenuto.

Coppa Italia – Napoli Vs Cremonese [Canale 5, ore 21:00]: Coppa Italia – Ottavi di finale – In diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, la squadra di mister Spalletti affronta i grigiorossi lombardi.

La fidanzata di papà [Cine 34, ore 21:20]: Barbara e Matteo sono due ragazzi italiani che vivono a Miami, gestendo un piccolo ristorante affacciato sul mare. Barbara è incinta e il felice evento fa convergere a Miami i rispettivi genitori: Massimo, il padre di Matteo, che è rimasto vedovo da poco e ha un albergo a Cortina, e Angela, la madre di Barbara, che invece ha una catena di ristoranti ed è separata dal marito. Tra i due all’inizio l’incompatibilità è alle stelle. Poi, mentre intorno a loro ruotano eventi, equivoci e intrecci di vario genere, il ghiaccio comincia lentamente a rompersi ed emergono le affinità quando i due si trovano impegnati a riportare la pace tra i loro figli, entrati in crisi a causa della nascita della piccola.

Le amiche della sposa [Canale 27, ore 21:10]: Annie è una ragazza single e semplice che ha avuto poche storie nella vita. La sua migliore amica, Lilian, sta per sposarsi e le chiede di essere una delle sue damigelle d’onore: un compito che nella società americana può diventare parecchio oneroso specie se la sposa come nel caso di Lilian è molto ricca e ha un’intensa vita sociale. Come se non bastasse, il posto di damigella è molto ambito e c’è chi farebbe di tutto per soffiarglielo.