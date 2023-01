Stasera in TV: in onda “La vita in un attimo” e “L’uomo nel mirino”

Fine settimana in arrivo ma voglia di rilassarsi sul divano? Ecco la programmazione televisiva di questa sera consigliata dalla Redazione di LiveUniCT.

Cinema Catania difficili da raggiungere? Nessun pericolo, la redazione di LiveUnict è pronta ad illustrarvi il ricco palinsesto che propone il piccolo schermo questa sera.

Hell – Esplode la furia [Rai 4, ore 21:20]: Kyle LeBlanc, americano che vive in Russia, deve affrontare la morte della propria moglie, tuttavia l’omicida viene assolto per insufficienza di prove. Kyle decide di farsi giustizia da solo e finisce in carcere, per poi essere costretto a partecipare a combattimenti organizzati dal direttore dei secondini.

Invasion 2007 [Canale 20, ore 21:00]: un misterioso virus colpisce la terra dopo lo schianto di un’astronave. La psichiatra Carol e il collega Ben scoprono che il batterio innesca un processo di trasformazione negli infetti durante il sonno. Si tratta della quarta versione cinematografica del romanzo di Jack Finney “The Body Snatcher”.

La vita in un attimo [Rai movie, ore 21:10]: un uomo ripercorre la propria storia d’amore durante una seduta di psicoanalisi. Mentre la figlia adolescente si innamora di un ragazzo, entrambi inconsapevoli che i loro destini siano legati da eventi passati.

L’uomo nel mirino [Iris, ore 21:00]: un poliziotto dal nome Ben Shockley cerca sin dagli inizi della sua carriera un grande caso, tuttavia il sogn0 inizia man mano a svanire. Eppure troverà il sogno di un’intera carriera in modo totalmente inaspettato durante l’ennesimo caso all’apparenza sterile