CoEHAR, ricerca: sigarette elettroniche non aumentano rischi cardiovascolari

Secondo uno studio del CoEHAR, l'uso delle sigarette elettroniche non aumenterebbe i rischi cardiovascolari: i particolari della ricerca.

L’ultima ricerca condotta da Renée O’Leary, ricercatrice del CoEHAR, ha valutato le prove di ricerche cliniche condotte su un campione reale di fumatori per rispondere alla domanda: “Quali sono gli effetti sulla salute vascolare dopo la sostituzione delle sigarette convenzionali con quelle elettroniche?”. Lo studio comprende circa 1.810 partecipanti fumatori. Tra le informazioni più rilevanti troviamo che quasi i due terzi dei test condotti non mostrano differenze significative nei parametri di frequenza cardiaca, pressione sanguigna e altri test cardiovascolari rispetto al fumo combusto.

Secondo i ricercatori l’uso di e-CIG comporterebbe alcuni benefici: i partecipanti con ipertensione, infatti, hanno manifestato una riduzione clinicamente significativa della pressione sistolica dopo un anno di utilizzo della sigaretta elettronica.

Fumo elettronico e salute cardiaca

Per quanto riguarda gli effetti del fumo elettronico sulla salute cardiaca, 8 studi in acuto non hanno trovato alcun incremento significativo con le e-CIG. Tre studi in acuto hanno dimostrato un incremento della frequenza con le e-CIG contenenti nicotina, ma in uno studio l’aumento non era diverso da quello rilevato per il fumo combusto e negli altri due, invece, l’aumento era inferiore rispetto alla sigaretta tradizionale.

Altri due studi hanno dimostrato che il fumo combusto alza significativamente la pressione sanguigna al contrario del fumo elettronico. Inoltre, si riscontra che gli utilizzatori esclusivi incorrono in miglioramenti importanti sulla frequenza cardiaca e sula pressione sanguina rispetto agli utilizzatori del fumo tradizionale.