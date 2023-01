Covid variante Kraken, OMS: “può aumentare casi ma è meno pericolosa”

Covid, la nuova variante Kraken può aumentare casi a livello globale. Tuttavia l'OMS assicura che non ci sarà un potenziamento della gravità.

Covid, valutazioni in corso da parte dell’OMS sulla nuova variante ricombinante XBB.1.5, nota come Kraken. Tuttavia l’OMS rassicura sul fatto che “XBB.1.5 non porta alcuna mutazione nota per essere associata a un potenziale cambiamento di gravità”, anche se può contribuire all’aumento dell’incidenza dei casi a livello globale. È quanto affermato dal gruppo consultivo tecnico dell’OMS che si è riunito il 5 gennaio 2023 per discutere le ultime evidenze sulla variante Omicron XBB.1.5 e valutare il rischio per la salute pubblica associato a questa variante.

Ad oggi, solo negli Stati Uniti si può assistere ad un vantaggio di crescita di XBB.1.5, dati al momento insufficienti per poter dare una valutazione a livello globale, mentre in Cina impazza la variante Gryphon che sta mettendo alle corde il paese asiatico, anche a causa dei vaccini poco efficaci.

“Insieme alle varianti BQ1. — affermano gli esperti dell’OMS— “le varianti XBB sono le più resistenti agli anticorpi fino ad oggi” e “XBB.1.5 ha dimostrato di essere altrettanto immuno-evasiva di XBB.1, la sottovariante Omicron con la più alta fuga immunitaria fino ad oggi”.