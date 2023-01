Assicurazioni auto: costi in aumento per gli automobilisti siciliani

Assicurazioni auto in aumento per gli automobilisti siciliani: secondo un'indagine di Facile.it, oltre ai rincari di carburante e pedaggi, anche i costi delle polizze sono in crescita.

Sono circa 52.000 gli automobilisti siciliani che nel 2023 dovranno pagare di più per la propria assicurazione auto avendo causato un sinistro con colpa nei 12 mesi precedenti, secondo l’osservatorio di Facile.it. Tuttavia, anche i guidatori virtuosi dovranno mettere in conto una spesa maggiore: un ulteriore aumento che va ad aggiungersi a quello della benzina e quello dei pedaggi autostradali.

Infatti, nell’ultimo anno le polizze auto sono cresciute in modo esponenziale, considerando che a dicembre del 2022 per assicurare un veicolo a quattro ruote in Sicilia occorrevano in media 462,70 euro, vale a dire il 7,8% in più rispetto a dicembre 2021.

Secondo i dati regionali, il 2,18% degli automobilisti ha dichiarato un incidente con colpa, percentuale che risulta essere più bassa rispetto a quella nazionale (2,51%). Ecco i dati su base provinciale degli automobilisti che hanno dichiarato un incidente con colpa: