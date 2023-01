Catania, strisce blu gratis per veicoli elettrici: dove registrarsi per ottenere il pass

Nuovo anno, cambiamenti in arrivo per quel che concerne il parcheggio sulle strisce blu a Catania: le auto full electric, infatti, non pagheranno più.

Il 2023 è iniziato come annunciato prima della fine dello scorso anno, per i cittadini residenti a Catania cambiano le regole per quel che concerne le auto in sosta posizionate negli stalli delle strisce blu.

A ricordarlo, è proprio l’AMTS Catania Spa con un post sul proprio canale Facebook: viene sottolineato come “a partire dal 1° gennaio 2023 la sosta gratuita nei suddetti stalli è consentita ai soli veicoli e mezzi totalmente elettrici, e quindi a emissioni zero, con riferimento ai soli residenti nel Comune di Catania. Pertanto, sempre a partire da tale data, i veicoli e mezzi ibridi sono tenuti al pagamento della tariffa di sosta”.

Come segnalato da AMTS Catania Spa, infine, viene ricordato a chi possiede un’auto full electric che il permesso cartaceo finora posseduto ha perso la sua validità lo scorso 1 gennaio 2023; per rinnovarlo, si potrà: