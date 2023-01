Stasera in TV: in onda “Inter Vs Parma” e “Io, loro e Lara”

La redazione di LiveUnict propone film e programmi da guardare stasera in TV in questa giornata di pioggia e freddo. Ecco la programmazione.

City of crime [Rai 4, ore 21:20]: Action carico di tensione con Chadwick Boseman, star di “Black Panther”, e Sienna Miller. Per catturare due criminali sterminatori di una squadra di poliziotti, un detective, dall’infanzia segnata per la morte del padre in servizio, blocca per una notte i 21 ponti di Manhattan.

Calcio: Coppia Italia, Inter Vs Parma [Canale 5, ore 21:00].

Under Suspicion [Rai Movie, ore 21:10]: Un Capitano di polizia interroga un ricco avvocato a Puerto Rico, accusato di aver stuprato e ucciso due bambine.

Io, loro e Lara [Cine 34, ore 21:00]: Carlo è un prete missionario in piena crisi, infatti pensa di aver perso la fede. Torna dall’Africa a Roma per cercare conforto nella famiglia, ma nessuno gli da retta anzi, viene sommerso dai loro problemi: Il padre anziano che si sposa con la badante, il fratello cocainomane e donnaiolo. Poi per caso incontra Lara, una bellissima ragazza che lo attrae e allo stesso tempo lo intimorisce.