Festività Agatine 2023: al via la processione del Velo di Sant’Agata

Primi appuntamenti di gennaio delle celebrazioni Agatine: al via la consueta processione del velo, che farà tappa presso monasteri di clausura, alcune parrocchie, ospedali e carceri.

Il mese di gennaio segna l’inizio dei primi eventi in programma delle celebrazioni Agatine. Il primo appuntamento del programma liturgico è già avvenuto mercoledì 4 gennaio, con la Santa Messa del primo mercoledì del mese all’altare di Sant’Agata e presentazione delle preghiere dei devoti.

Ma manca poco ad uno degli appuntamenti più attesi in questo mese di gennaio che precede il vero clou dei festeggiamenti dal 3 al 6 febbraio. Si tratta della “peregrinatio del Velo di Sant’Agata” che, come indicato nel programma, avrà inizio domenica 8 gennaio. Il Velo di Sant’Agata partirà dalla Basilica Cattedrale fino alla Parrocchia Resurrezione del Signore a Librino, prima tappa della peregrinatio. L’insigne reliquia sarà accolta nel piazzale in viale Castagnola e, guidata dall’arcivescovo Luigi Renna, inizierà la sua processione verso la Parrocchia, dove sarà celebrata la Santa Messa alle ore 10.

Nel pomeriggio, previsto momento di preghiere personali dinanzi al velo dalle 16 alle 17, per poi proseguire con la Santa Messa alle 18:30. Alle ore 20, il velo sarà riconsegnato alle autorità ecclesiastiche. Nei giorni successivi, il velo proseguirà la sua “peregrinatio” presso monasteri di clausura, alcune parrocchie, ospedali e carceri.