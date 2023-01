Festività Agatine 2023, esposizione del Velo di Sant’Agata: data e orari

Festività Agatine 2023, il Velo di Sant'Agata farà tappa presso la Parrocchia di Sant'Agata al Borgo, come da programma: ecco quando.

Festività Agatine 2023 che iniziano ad entrare sempre più nel vivo. Numerosissimi sono gli eventi in programma di questo mese di Gennaio, come la “Peregrinatio del Velo”, iniziata già domenica scorsa, con la prima tappa presso la Parrocchia Resurrezione del Signore a Librino.

Domenica 15 gennaio l’Insigne Reliquia farà tappa in una delle chiese più importanti del culto agatino: la Parrocchia di Sant’Agata al Borgo. Per tutta la giornata il Velo sarà esposto in Parrocchia, con dei momenti di preghiera previsti dinanzi alla Reliquia.

Festività Agatine 2023: altri appuntamenti

Sempre il 15 gennaio, seconda domenica agatina, alle 9:30 apertura straordinaria di Palazzo degli Elefanti, con ingresso libero. Sarà possibile visitare il Palazzo anche con visite guidate a cura dell’Associazione Guide Turistiche Catania. Sarà, inoltre, esposta l’opera pittorica dedicata a Sant’Agata di Giuseppe Frezza.

In Cattedrale, ci saranno Sante Messe alle ore 8,00; 9,30; 11,00 (solenne); 18,00. Inoltre, come da programma, il Velo di Sant’Agata sarà esposto anche sabato 28 gennaio nella Chiesa di Sant’Agata alla Fornace in San Biagio a partire dalle ore 16.30, con la messa prevista alle 18.30.