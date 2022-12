Festa di Sant’Agata 2023: il programma completo delle celebrazioni

Presentato il programma delle celebrazioni Agatine 2023 che tornano a pieno regime. Di seguito, alcune anticipazioni e i programmi delle funzioni liturgiche e degli eventi culturali.

La settimana in corso ha visto la presentazione del programma della Festa di Sant’Agata 2023, uno degli eventi più attesi dalla città di Catania. La Festa di Sant’Agata tornerà a pieno regime dopo gli anni della pandemia, dato che l’ultima festa al completo è stata nel 2020, e catanesi e turisti aspettano con ansia i primi di febbraio, i giorni clou delle celebrazioni. Tuttavia, numerosi eventi saranno previsti anche a gennaio. Come di consueto, il programma sarà suddiviso in celebrazioni liturgiche ed eventi culturali.

Tra gli eventi liturgici principali, si inizierà a partire dai primi giorni di gennaio 2023 con le messe all’altare di Sant’Agata. Inoltre, sempre a gennaio è prevista l’esposizione del velo di Sant’Agata, reliquia che attira sempre molti devoti e turisti curiosi.

Oltre ai noti appuntamenti liturgici dei giorni clou della festa e del mese di gennaio, il programma degli eventi culturali è ricco di mostre, concerti e attività sportive, con queste ultime che come da programma, inizieranno già l’11 dicembre. Per citare alcuni esempi, è previsto un torneo di tennis e il Trofeo di Sant’Agata 2023, la tradizionale corsa podistica su strada.