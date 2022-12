Ponti 2023, calendario: quali saranno i giorni di vacanza

Ponti 2023, calendario: quali saranno i giorni festivi e i giorni di ferie di cui si potrà usufruire nel corso del prossimo anno per staccare dal lavoro?

Ponti 2023, calendario: l’anno che verrà promette dodici mesi in cui ci si potrà permettere di fare diversi giorni di vacanza. Che essi vengano utilizzati per un viaggio, una gita fuori porta o semplicemente per un po’ di riposo a casa con i familiari non importa: il 2023 si prospetta come l’anno dei ponti. Infatti, secondo il calendario di quest’anno, con pochi giorni di ferie sarà possibile rimanere a casa per oltre 30 giorni.

Ponti 2023: il calendario

Ma quali saranno le festività e i relativi ponti 2023? In molti stanno già cercando queste informazioni per programmare le proprie ferie, e per questo motivo, di seguito è riportato il calendario delle festività e dei ponti 2023.