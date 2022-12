Instagram: in arrivo il Recap 2022 per rivivere i momenti più belli dell’anno

Per ricordare al meglio il 2022, Instagram ha lanciato la nuova funzione Recap 2022: con un reel sarà possibile rivedere i migliori momenti dell'anno.

Instagram lancia una novità per ricordare col sorriso il 2022: si tratta di Recap 2022, funzione con la quale è possibile creare un reel con i contenuti più belli dell’anno. Il reel può essere accompagnato anche dalle voci di vari personaggi come: Bad Bunny, DJ Khaled e Priah Ferguson di Stranger Things.

Per realizzare il proprio video recap, si deve creare un nuovo reel, selezionare la voce Modelli e scegliere il template preferito tra quelli disponibili e infine selezionare delle foto o video significativi fino a 14.

“Mai come nell’ultimo anno, i Reel sono diventati fondamentali per milioni di creator nel mondo e rappresentano oggi il 20% del tempo speso su Instagram –dichiara il team dell’app -. Con il formato dei video brevi le persone hanno sperimentato nuovi modi per intrattenersi, raccontare esperienze ed esprimersi in modo innovativo e creativo”.

“Le persone potranno scegliere il loro voiceover preferito, in inglese o spagnolo, per creare un reel con le foto, i video e i ricordi più belli del 2022. Disponibili per le prossime settimane, i modelli permettono di condividere facilmente tutti i momenti inediti, grandi e piccoli, che hanno reso speciale quest’anno”.

Instagram ha condiviso l’elenco dei trend più usati nel 2022, tra questi troviamo: #ethereum #bitcoin #nft e #metaverse, i temi più trattati invece sono: food, moda, beauty e sport. Non mancano hashtag che trattano di attualità come: #iran, #ucraina, #royalfamily e le #elezioni. Con lo stop della pandemia la gente ha ripreso a viaggiare e nel 2022 le città più presenti su Instagram sono: Milano, Roma, Napoli e Torino.