Max Pezzali in concerto: prevista tappa anche a Catania

In arrivo Max Pezzali in concerto a Catania: appuntamento fissato per la prima metà del prossimo anno con i biglietti già in vendita.

Adesso è ufficiale: il famoso cantante Max Pezzali farà tappa anche a Catania. L’appuntamento è fissato per il 5 maggio 2023 alle ore 21:00 al PalaCatania, con i biglietti che sono già in vendita. Da più di 30 anni l’ex membro degli 883 è protagonista del panorama della musica italiana, scalando le migliori classifiche radiofoniche e di servizi musicali streaming.

Le sue più grandi hit sono pronte ad essere cantate a squarciagola dai tantissimi fan del cantante ma anche dai moltissimi appassionati della canzone italiana. Tra i pezzi più famosi si ricordano “Hanno ucciso l’uomo ragno”, “6 1 mito”, “Nord Sud Ovest Est”, passando da pezzi molto romantici come “Come mai” e la nostalgica “Gli anni”. Una scaletta che ripercorre successi, melodie indimenticabili e testi che resteranno per sempre nella storia della nostra musica.