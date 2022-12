Iscrizioni scuola 2023/2024: come abilitarsi al servizio

Le iscrizioni a scuola saranno aperte a partire dal 9 gennaio 2023, ma da oggi è attivo il servizio per le iscrizioni. Ecco come funziona.

A partire dalle ore 8:00 del 9 gennaio fino alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023, sarà possibile iscriversi all’anno scolastico 2023-2024, quasi tutte le iscrizioni saranno online, tranne che per le scuole dell’infanzia. Invece a partire dal 19 dicembre è possibile abilitarsi al servizio.

Per abilitarsi bisogna essere in possesso di: SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature), bisogna poi chiedere l’abilitazione sul sito del ministero. Le iscrizioni verranno effettuate online, fatta eccezione per: