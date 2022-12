Scuola, stop ai cellulari in classe: la circolare del Ministero dell’Istruzione

L'uso dei cellulari a scuola è ormai diventato un problema: per questo motivo, il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara tramite una nuova circolare ha confermato il divieto di utilizzo improprio dei dispositivi elettronici in classe.

Nelle scuole italiane, oggi 20 dicembre è stata diffusa una circolare contenente indicazioni sull’utilizzo dei telefoni cellulari e di analoghi dispositivi elettronici nelle classi.

Il documento, firmato dal ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, conferma il divieto di utilizzo del cellulare durante le lezioni, in quanto si tratta di “un elemento di distrazione propria e altrui- afferma il ministro– e di una mancanza di rispetto verso i docenti, a cui è prioritario restituire autorevolezza“.

Con la circolare non si introducono sanzioni disciplinari, bensì ci si richiama al senso di responsabilità, come spiega Valditara. “Invitiamo peraltro le scuole a garantire il rispetto delle norme in vigore– dice ancora il ministro- e a promuovere, se necessario, più stringenti integrazioni dei regolamenti e dei Patti di corresponsabilità educativa, per impedire nei fatti l’utilizzo improprio di questi dispositivi“. Tuttavia, l’uso dei cellulari e di altri dispositivi elettronici potrà essere consentito per finalità didattiche.