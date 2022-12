Covid Sicilia: contagi e ospedalizzazioni in lieve aumento nell’Isola

Secondo il Dipartimento delle attività sanitarie della Regione la media registrata è di 237 casi su 100 mila abitanti e anche le ospedalizzazioni sono in lieve aumento.

Il Dipartimento delle attività sanitarie della Regione ha registrato nell’Isola un lieve incremento di nuovi contagi Covid nella settimana dal 5 all’11 dicembre, con un’incidenza pari a 11.361 (1.13%) e un valore cumulativo di 237 su 100 mila abitanti.

Rispetto alla media regionale, il tasso di nuovi positivi più elevato si è registrato nelle province di:

Enna (322/100.000);

(322/100.000); Palermo (273/100.000);

(273/100.000); Ragusa (250/100.000).

Segnalate le fasce d’età più a rischio:

tra i 70 e i 79 anni (341/100.000);

(341/100.000); tra i 60 e i 69 anni (334/100.000);

(334/100.000); gli over 90 (312/100.000).

Un lieve aumento è stato registrato anche per le nuove ospedalizzazioni e più della metà dei pazienti in ospedale risultano non vaccinati.

Dai dati relativi alla campagna vaccinale (settimana dal 7 al 13 dicembre) si evince che:

nella fascia d’età 5-11 anni i vaccinati con almeno una dose sono il 24, 52%, completando il ciclo primario del target regionale, pari al 21,17%;

gli over 12 vaccinati con almeno una dose sono il 90,89% e il ciclo primario è stato completato dall’89,54& del target;

la terza dose è stata ricevuta da 2.770.894 persone, pari al 72,38% degli aventi diritto.

Il Ministero della Salute ha emesso una serie di autorizzazione sulla somministrazione del vaccino per le varie categorie: