WhatsApp: gli avatar di Meta in arrivo anche sull’app di messaggistica

WhatsApp, novità in arrivo: gli avatar di Meta saranno presto disponibili anche sull'app di messaggistica e potranno essere utilizzati per rispondere nelle chat.

WhatsApp, via libera agli avatar sull’app di messagistica: se ne era discusso negli scorsi mesi, ma solo adesso è arrivato l’ok ufficiale. Infatti, Meta ha annunciato di aver lanciato l’aggiornamento che permetterà agli utenti di creare e utilizzare il proprio avatar anche su WhatsApp.

Si tratta di un passo importante perché segue coerentemente lo sviluppo della strategia di Meta per la realizzazione del metaverso, una piattaforma dove potranno interagire i vari social creati dal gruppo Meta attraverso l’uso di un’unica “identità digitale” che sarà una riproduzione della persona fisica.

Per poter creare il proprio avatar su WhatsApp, sarà necessario scaricare l’aggiornamento relativo a questa nuova funzionalità, già disponibile sugli store sia per Android che per Apple. Successivamente, basterà andare su “impostazioni” e poi cliccare su “avatar” per poter realizzare il proprio alter ego digitale da utilizzare sia come immagine di profilo che come sticker, grazie ai 36 adesivi raffiguranti l’avatar che saranno automaticamente sviluppati una volta creato l’avatar.

“Il tuo avatar è una versione digitale di te che può essere creata da miliardi di combinazioni di acconciature, tratti del viso e outfit” ha spiegato il team di WhatsApp sul blog ufficiale. “Può essere anche un modo per mostrarsi agli altri senza usare foto reali e avere maggiore privacy. Per molte persone sarà la prima esperienza con la creazione di un avatar e noi continueremo a offrire miglioramenti di stile, tra cui luci, ombreggiature, texture per capelli e altro ancora che nel tempo renderanno gli avatar sempre più realistici”.