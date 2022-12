Meteo Sicilia, piogge e schiarite in tutta l’Isola: le previsioni

Meteo Sicilia: il tempo nel fine settimana dovrebbe rimanere stabile su gran parte dell'Isola, non sono previste forti precipitazioni, ma da lunedì ci saranno alcuni cambiamenti.

Meteo Sicilia, il week-end sull’Isola dovrebbe prevedere delle temperature stabili. Oggi 9 dicembre, infatti, il cielo è sereno su gran parte dell’Isola, a Catania ad esempio la temperatura minima registrata è di 13 gradi mentre la massima di 21 gradi. Ma non manca il freddo in alcune zone della Sicilia, ad Enna infatti la massima registrata si aggira intorno ai 12 gradi. Ecco di seguito le previsioni meteo in Sicilia nei giorni di sabato, domenica e lunedì.

Meteo Sicilia, le previsioni di sabato 10

Giorno 10 sono previste varie precipitazioni sull’Isola. Ad Agrigento è previsto un forte temporale con temperature che vanno dai 15 ai 18 gradi, anche a Trapani è previsto un forte temporale con una temperatura massima registrata di 17 gradi. Invece, nel palermitano è prevista pioggia anche qua la temperatura massima registrata è di 18 gradi. La città più fredda dell’Isola rimane Enna dove si registra una temperatura minima di 9 gradi ed una massima di 13 gradi.

Situazione diversa a Catania, dove sono previste nubi e poche precipitazioni, infatti la minima prevista è di 16 gradi e la massima di 21 gradi. Sono previste invece leggere piogge nel ragusano con temperature che vanno dai 12 ai 17 gradi.

Meteo Sicilia, le previsioni di domenica 11

Nella giornata di domenica 11 il tempo dovrebbe essere sereno su tutta l’Isola, anche se alcune province avvertiranno un abbassamento delle temperature. A Caltanissetta infatti è prevista una minima di 7 gradi ed una massima di 12 gradi, temperature ancora più basse ad Enna dove la minima prevista è di 5 gradi mentre la massima prevista è di 9 gradi ma in entrambe le province non è prevista pioggia.

A Messina e a Palermo il cielo sarà poco nuvoloso. Nel messinese la temperatura minima prevista è di 14 gradi mentre la massima prevista è di 18 gradi. A Palermo, invece, la massima prevista è di di 16 gradi. A Catania sono previste delle nubi sparse con una minima di 13 gradi ed una massima di 18 gradi.

Meteo Sicilia, le previsioni di lunedì 12

La situazione meteo per lunedì 12 dicembre tuttavia non sarà stabile. Infatti sono previste delle piogge a Messina e a Palermo con temperature che si aggirano tra i 13 ed i 16 gradi. Anche ad Enna è prevista pioggia con temperature molto più basse, infatti la minima registrata si aggira intorno ai 5 gradi, mentre la massima intorno ai 9 gradi.

A Catania invece la situazione dovrebbe restare stabile; sono previste delle nubi sparse con temperature che oscillano tra i 13 e i 18 gradi. Anche a Siracusa sono previste nuvole con una temperatura massima registrata di 19 gradi e a Trapani le temperature variano tra i 12 e i 14 gradi.