Meteo Sicilia: pioggia e temperature in calo nel weekend

Meteo Sicilia, il bel tempo non è destinato a durare sull'Isola: infatti, nel weekend sono previste forti precipitazioni su tutto il territorio siciliano.

Meteo Sicilia: venti molto più freddi e più forti per la giornata del 2 dicembre, ma nonostante ciò non sono previste forti precipitazioni. Tuttavia, la pioggia arriverà in Sicilia già a partire dal giorno successivo: ecco nel dettaglio quali sono le previsioni per il week-end in Sicilia.

Meteo Sicilia: le previsioni di giorno 2 dicembre

La giornata del 2 dicembre non prevede precipitazioni, ma le temperature saranno parecchio basse: a Enna ad esempio è prevista una minima di 2 gradi ed una massima di 11 gradi, anche a Caltanissetta è prevista una temperatura minima piuttosto bassa ovvero di 5 gradi e con una massima di 13 gradi.

Invece, le città più calde dell’Isola saranno Palermo e Messina: entrambe le province faranno registrare una temperatura minima di 13 gradi. Inoltre, nel palermitano è prevista una temperatura massima di 19 gradi, mentre a Messina è prevista una massima di 18 gradi.

Meteo Sicilia: le previsioni del 3 dicembre

Le condizioni meteo in Sicilia cambieranno drasticamente giorno 3 dicembre: infatti, su quasi tutta l’Isola sono previste forti precipitazioni. La città più fredda rimarrà Enna, con una temperatura minima prevista di 8 gradi ed una massima di 11 gradi. Inoltre, nell’Ennese è prevista pioggia, così come a Messina dove dovrebbe esserci un violento temporale con temperature che si aggireranno intorno ai 16 gradi.

A Palermo invece non sono previste precipitazioni bensì solo qualche nuvola: le temperature nel palermitano si aggirano intorno ai 20 gradi. Invece, è prevista pioggia a Caltanissetta dove la minima sarà di 10 gradi, mentre la massima prevista sarà intorno ai 14 gradi.

Previsioni Sicilia: domenica 4 dicembre

Domenica 4 dicembre la situazione meteo in Sicilia dovrebbe migliorare: infatti non sono previste particolari precipitazioni. A Palermo e a Ragusa il cielo sarà sereno: nel palermitano si registrerà una temperatura minima di 15 gradi ed una massima di 20, mentre nel ragusano si registrerà una minima di 9 gradi ed una massima di 17 gradi.

Sarà presente qualche nuvola a Caltanissetta ma le temperature saranno gradevoli: infatti, la minima prevista è di 10 gradi. Ci saranno nubi sparse anche a Messina, dove la minima prevista sarà di 14 gradi, mentre la massima di 19 gradi.

Meteo Sicilia: le previsioni a Catania

Nella giornata del 2 dicembre, il cielo della provincia etnea sarà piuttosto sereno: infatti la temperatura massima registrata sarà di 18 gradi. Tuttavia, le condizioni meteo, come in gran parte dell’Isola, cambieranno nella giornata del 3 dicembre: infatti, nel capoluogo etneo è prevista forte pioggia con temperature che varieranno tra i 15 ed i 19 gradi.

Ma il maltempo su Catania non è destinato a durare: infatti, nella giornata di domenica 4 dicembre è prevista una leggera nebbia nel mattino, con temperatura minima prevista di 13 gradi ed una massima di 18 gradi.