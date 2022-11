Stasera in TV: in onda “Polonia Vs Argentina” e “La furia dei titani”

La redazione di LiveUnict propone film e serie tv da guardare stasera in tv in questa giornata fredda di fine novembre. Ecco la programmazione.

Calcio – Mondiali Qatar 2022: Polonia Vs Argentina: [Rai 1, ore 19:45]: in diretta dal Qatar i mondiale 2022. Stasera si sfideranno la Polonia e l’Argentina.

The room – la stanza del desiderio [Rai 4, ore 21:20]: thriller psicologico che racconta la storia di una giovane coppia che si trasferisce in una casa in cui c’è una stanza segreta che può realizzare ogni desiderio. Ma questa gli costerà caro.

La furia dei titani [Italia 1, ore 21:20]: Una decina d’anni dopo aver sconfitto il mostruoso Kraken, Perseo si è ritirato a vivere in un piccolo villaggio di pescatori con il piccolo figlio Helius. Sull’Olimpo, invece, la battaglia tra le divinità e i Titani sta attraversando una fase molto delicata: gli dei sono indeboliti dalla mancanza di devozione umana e di ciò ne ha beneficiato Kronos, il terribile capo dei Titani, costretti a vivere nei cupi meandri del monte Tartaro, e padre di Zeus, Ade e Poseidone. Nel tentativo di rovesciare Zeus, Ade e Ares stringono un accordo con Kronos e, per evitare che riescano nella loro impresa, la regina Andromeda, il semidio Agenore ed Efesto chiedono l’aiuto di Perseo, che si lascia coinvolgere in un’insidiosa missione sottoterra.

La duchessa [Rai movie, ore 21:10]: Nell’Inghilterra del XVIII secolo, Georgiana Spencer era una donna affascinante e dalla grande personalità, la cui bellezza e carisma le avevano fruttato un’enorme popolarità, contrastata solo dagli scandali provocati dai suoi appetiti sessuali, dalla sua passione per il gioco e dal suo comportamento spregiudicato. Andata giovanissima in sposa al già maturo Duca di Devonshire, ben introdotto nella vita di corte, era divenuta presto un’icona per il popolo, capace di dettar legge tanto sulle mode che nella vita politica. Il film si centra però in particolar modo sulla sua vita sentimentale: la relazione con il celebre Earl Grey, leader dei Whig e poi Primo Ministro, quella con il marito e il triangolo con la di lui favorita, Lady Bess Foster.