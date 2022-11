Stasera in TV: in onda “Usa Vs Inghilterra” e “Cappuccetto rosso sangue”

Venerdì sera rilassante? Per gli amanti di passare le proprie serate in relax sul divano, ecco una selezione dei migliori film stasera in tv.

Calcio – Mondiali Qatar – Usa Vs Inghilterra [Rai 1, ore 19:45]: coppa del mondo di calcio in Qatar in diretta dallo stadio Al Bayt.

La vita che verrà [Rai 3, ore 21:25]: Sandra se ne va di casa, con le sue due bambine, il giorno che suo marito scopre che stava mettendo da parte dei soldi per farlo. Quel giorno lui la prende a calci e pugni, le tira i capelli, la butta a terra e le rompe una mano. Dopodiché, l’uomo continua a vedere le figlie nei weekend, ma Sandra è una donna intelligente e, anche se lui la incalza, si tiene alla larga.

Mio fratello, mia sorella [Canale 5, ore 21:25]: Alla morte del rispettivo padre, Tesla e suo fratello Nik si ritrovano, per un singolare patto successorio, a dover convivere per un anno sotto lo stesso tetto, pur non essendosi visti da più di vent’anni. Nik, infatti, era fuggito in centro America senza un’apparente ragione, tranne la passione per il mare e il kitesurf, lasciando la promessa sposa all’altare e un brillante futuro da pianista. Nella casa vivono anche i figli di Tesla: il fragile Sebastiano, al quale la donna ha dedicato la vita e un’ossessiva e soffocante protezione, e Carolina con la quale ha un rapporto difficile e conflittuale e che porta la ragazza, all’arrivo dello zio, ad uscire di casa per cercare la sua strada. La convivenza difficile innescherà scontri e continui battibecchi tra due fratelli agli antipodi, differenti per opposti modi di vivere. Tutti loro si trovano a dover fare i conti con le proprie paure e segreti in un difficile viaggio verso il perdono e l’accettazione di se stessi.

Cappuccetto rosso sangue [Canale 20, ore 21:05]: In un piccolo villaggio ai bordi della foresta, gli abitanti vivono con terrore le notti di luna piena per la presenza di un lupo mannaro. La giovane Valerie è cresciuta in questo clima cupo e segnato dal destino, ma ha anche altri problemi: sin dall’infanzia, e’ innamorata di Peter, ma i suoi genitori vogliono farle.