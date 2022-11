Stasera in TV: “Mondiali 2022 – Belgio vs Canada” e “Scontro tra titani”

Mercoledì sera noioso? La Redazione di LiveUniCT vi consiglia film e programmi da non perdere per nessuna ragione stasera alla televisione.

Cinema Catania troppo distanti o troppo difficili da raggiungere? Nessuna paura anche il piccolo schermo offre un palinsesto molto interessante.

Mondiali Qatar 2022 – Belgio Vs Canada [RaiUno, ore 19:45]: Il Belgio ed il Canada si affrontano per la prima giornata del loro girone per il Mondiale di Qatar.

Scontro tra titani [Italia Uno, ore 21:20]: Storia greca, che vede protagonista Perseo il figlio di Zeus, che deve combattere contro lo zio Ade che ha intenzione di dominare la Terra.

Bianco, rosso e Verdone [Cine34, ore 21:00]: Con l’arrivo delle elezioni politiche, tre buffi personaggi rientrano a Roma per votare, i tre vivranno diverse avventure e vari inconvenienti.

Judy [Rai Movie, ore 21:10]: Film autobiografico che decide la vita dell’attrice e cantante Judy Garland, il film mostrerà le performance più significative della sua carriera.