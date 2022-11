Stasera in TV: “Qatar 2022- USA vs Galles” e “La ricerca della felicità”

Inizio di settimana stancante e pesante? Nessuna paura il palinsesto di stasera offre molti film e programmi da non perdere stasera in tv.

Calcio – Mondiali Qatar 2022 – USA Vs Galles [RaiUno, ore 19:45]: USA e Galles si affrontato per la prima giornata del loro girone in occasione dei Mondiali di calcio in Qatar.

La ragazza del treno [Rai4, ore 21:20]: Rachel è una donna divorziata ma ancora innamorata del marito, nonostante quest’ultimo abbia una nuova famiglia. Rachel durante i suoi viaggi in treno vede una giovane coppia e prova ad immedesimarsi nella ragazza.

La ricerca della felicità [Iris, ore 21:00]: Chris grazie ad un lavoro molto duro riesce a costruirsi un futuro migliore, non solo per se stesso ma anche per suo figlio.

Un ottimo via vai [Nove, ore 21:25]: Arnaldo per via di un fraintendimento viene cacciato da casa dalla moglie, e trova affitto in una casa abitata da 4 studenti universitari, da qui nasceranno vari conflitti con i giovani ragazzi.