Stasera in TV: in onda “Drive andry” e “Noi e la Giulia”

La redazione di LiveUnict propone film e programmi da guardare in TV in questo lunedì di pioggia e freddo. Ecco la programmazione.

Xxx – Il ritorno di Xander Cage [Italia 1, ore 21:20]: Vin Diesel nel terzo capitolo della saga action in 3D con Samuel L. Jackson e la partecipazione di Neymar. Un’arma tecnologica finita nelle mani sbagliate costringe Cage a tornare in azione.

Drive angry [Canale 20 mediaset]: Milton è un padre scappato dall’inferno che ha tre giorni di tempo e una missione: trovare e braccare gli uomini di una setta che hanno ucciso sua figlia e rapito la sua nipotina. Con lui c’è Piper, cameriera sexy e intraprendente, esperta pilota, ma sulle sue tracce sono sia la polizia, sia il “Contabile”, mandato dal Diavolo per ricacciarlo all’inferno. La corsa contro il tempo, animata da un’inestinguibile sete di vendetta, si trasforma cosi’ in una gara mortale.

I magnifici sette [Rai movie, ore 21:10]: Il magnate Bartholomew Bogue esercita il suo fatale controllo sulla cittadina di Rose Creek. Gli abitanti, oppressi da soprusi e vessazioni, trovano un insperato aiuto in sette fuorilegge, giocatori d’azzardo e mercenari, chiamati a proteggerli: Sam Chisolm, Josh Faraday, Goodnight Robicheaux, Jack Horne, Billy Rocks, Vazquez e Red Harvest. Mentre preparano la cittadina alla violenta resa dei conti che sta per arrivare, i sette mercenari si ritroveranno a lottare per qualcosa che va ben oltre il semplice denaro.

Noi e la Giulia [Cine34, ore 21:00]: Diego, Fausto e Claudio sono tre quarantenni insoddisfatti e in fuga dalla città e dalle proprie vite, che da perfetti sconosciuti si ritrovano uniti nell’impresa di aprire un agriturismo. A loro si unirà Sergio, un cinquantenne invasato e fuori tempo massimo, ed Elisa, una giovane donna incinta decisamente fuori di testa. A ostacolare il loro sogno arriverà Vito, un curioso camorrista venuto a chiedere il pizzo alla guida di una vecchia Giulia 1300. Questa minaccia li costringerà a ribellarsi a un sopruso in maniera rocambolesca e lo faranno dando vita a un’imprevista, sconclusionata e tragicomica avventura.