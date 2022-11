Stasera in Tv: in onda “Quo Vado” e “Nightmare 5 – Il mito”

Finalmente è arrivato l'inizio del weekend. Non sai ancora come passare la serata? Ecco i programmi e il film di stasera trasmessi in tv consigliati dalla nostra redazione.

Shooter [Italia 1, ore 21:20]: Bob Lee Swagger, ex tiratore scelto dell’esercito americano, si è ritirato dal suo ruolo a seguito di una missione andata storta in cui sono morti dei civili. Ma la sua ex carriera ritorna a bussare alla porta e accetta di tornare a servire la patria per sventare un attentato al Presidente. L’incarico è un tranello che cela oscuri giochi di potere, e il vero bersaglio sarà Swagger.

Quo Vado [Canale 5, ore 21:20]: Checco è un ragazzo che ha realizzato tutti i suoi sogni. Voleva vivere con i genitori per evitare il “costo” dell’ indipendenza, voleva essere “eternamente fidanzato” senza mai affrontare le responsabilità del matrimonio e, soprattutto, sognava da sempre un lavoro sicuro, il posto fisso nell’ufficio provinciale caccia e pesca. Ma tutto presto cambierà, perché il governo vara la riforma della pubblica amministrazione che decreta il taglio delle province. Checco allora è messo di fronte a una scelta difficile: lasciare il posto fisso o essere trasferito lontano da casa? Per lui il posto fisso è sacro e accetta il trasferimento. Inizia così un’avventura fantastica nella quale Checco scoprirà un nuovo mondo e una nuovo modo di vivere la vita.

Nightmare 5 – Il mito [Warner TV, ore 21:00]: Freddy Krueger è una presenza costante nei sogni della giovane Alice. Gli amici non le credono e solo il suo ragazzo Dan le offre un po’ di comprensione. Quando però Freddy uccide Dan e due degli amici, diventa chiaro che le paure di Alice non erano infondate. Intanto la ragazza scopre di essere incinta e teme che Freddy possa servirsi del piccolo per compiere le sue nefandezze.

La Belle Epoque [Rai Movie, ore 21:10]: Victor ha sessant’anni, è un fumettista ed è stato tradito dalla moglie Marianne con il suo migliore amico. Distrutto dal tradimento, accetta l’invito di un’agenzia che mette in scena dei veri e propri viaggi nel tempo e per rivivere il primo incontro con Marianne, avvenuto nel bistrot La Belle Époque. L’esperienza è talmente veritiera che Victor s’invaghirà della giovane attrice che interpreta Marianne.