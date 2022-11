Instagram, in arrivo nuovo design per la versione web

Design rinnovato per la versione web del noto social network. Ecco cosa cambia.

Il capo di Instagram Adam Mosseri ha annunciato alcune novità per il presente e per il prossimo futuro della piattaforma. Tra queste, c’è il rinnovamento della versione web del social network. Molti utenti utilizzano la piattaforma accedendovi dal browser del proprio pc, ed ecco che è stato pensato di rinnovare il design della versione web.

La nuova versione web di Instagram sarà più pulita, più rapida e user-friendly, come descritto da Mosseri, e il layout è stato riorganizzato per sfruttare al meglio gli spazi più ampi dei monitor dei computer. Sempre secondo quanto descritto da Mosseri, quest’opera di rinnovamento del client web ha come obiettivo quello di offrire agli utenti un’esperienza sullo stesso livello se non addirittura migliore di quella dell’app ufficiale.