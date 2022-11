Meteo Sicilia, pioggia in arrivo nel weekend: le previsioni

Meteo Sicilia: tempo instabile nella regione con giornate soleggiate nella giornata di oggi e domani e weekend caratterizzato da piogge.

Meteo Sicilia: bel tempo che sembra avere le ore contate e temperature ancora più autunnali in avvicinamento. Secondo le previsioni di iLMeteo.it, nelle giornate di oggi e domani sarà ancora protagonista il bel tempo, ma un ribaltamento di fronte è previsto per il weekend.

Meteo Sicilia: oggi e domani

Oggi, giovedì 10 novembre, sole in tutta la Sicilia, con qualche nube sparsa che non desta particolari preoccupazioni. Temperature ancora alte rispetto agli standard autunnali con Siracusa che presenta una temperatura massima che toccherà i 24 gradi e la minima di 13 gradi, Messina con la massima di 23 gradi e la minima a quota 17, e Ragusa con la massima di 21 gradi e la minima di 11. Situazione uguale anche sul versante occidentale con Palermo ed Agrigento che toccheranno una temperatura massima di 23 gradi mentre le minime saranno rispettivamente di 17 e di 15. Città più fredda Enna con la massima di 19 gradi e la minima di 7 gradi.

Scenario pressoché uguale nella giornata di San Martino, venerdì 11 novembre, con un leggerissimo calo delle temperature massime. Agrigento, Palermo e Siracusa le città con la temperatura massima più alta (23 gradi) mentre la città più fredda si conferma sempre Enna con una massima di 18 gradi e una minima di 8 gradi. Nubi sparse con piogge isolate nel ragusano, che anticipano quello che sarà lo scenario del weekend.

Meteo Sicilia: le previsioni del weekend

Weekend caratterizzato da pioggia in quasi tutta la Sicilia, che interesserà di più la parte orientale. Nella giornata di sabato 12 novembre, a Siracusa il maltempo insisterà per quasi tutte le fasce orarie, la temperatura massima sarà di 18 gradi mentre la minima scenderà a 15. Situazione identica a Ragusa con la massima di 16 gradi e la minima di 12. Situazione leggermente migliore con piogge isolate e deboli a Palermo, Caltanissetta, Enna, Agrigento e Messina. Pioggia che dovrebbe risparmiare il trapanese, con nubi sparse e cielo coperto ma precipitazioni assenti.

Nella giornata di domenica 13 novembre, maltempo che allenta leggermente la presa ma con piogge deboli previste. Situazione in peggioramento rispetto a sabato per Messina, con piogge più consistenti, specialmente nelle ore mattutine. Nel resto della Sicilia, solo pioggia debole e nubi sparse. Anche per la giornata di domenica risparmiata la città di Trapani con precipitazioni assenti, affiancata da Ragusa. Temperature pressoché uguali alla giornata di sabato.

Meteo Sicilia: la situazione a Catania

A Catania, le giornate di oggi e domani saranno caratterizzate da bel tempo e qualche nube sparsa per tutto l’arco della giornata. Il capoluogo etneo sarà, inoltre, la città più calda dell’isola con temperatura massima di 25 gradi e minima di 15 nella giornata di oggi e una massima di 23 gradi con minima di 17 nella giornata di domani.

Anche a Catania il weekend sarà come la maggior parte della Sicilia. Sabato 12 novembre ci sarà pioggia per tutto l’arco della giornata con precipitazioni modeste e consistenti. Temperature in calo con la massima di 20 gradi e la minima di 16. Situazione che dovrebbe migliorare nella giornata di domenica 13 novembre, con piogge previste solo nelle prime ore del mattino, mentre il resto della giornata vedrà nubi sparse e cielo coperto ma con precipitazioni assenti. Temperature che si manterranno come quelle di sabato.