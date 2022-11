Meteo Sicilia, accenno di autunno in arrivo: pioggia e temperature in calo

Meteo Sicilia che prevede tempo stabile a causa dell'anticiclone, tuttavia si prospetta pioggia durante il fine settimana in diverse aree della regione, compresa la città di Catania.

Meteo Sicilia: tempo stabile e soleggiato nella giornata di oggi, 9 novembre, nel territorio catanese a causa dell’anticiclone. Tuttavia, secondo le ultime previsioni, nei prossimi giorni ci si aspetta un fine settimana freddo e piovoso. Di seguito le previsioni meteo Sicilia, che sembrano destinate a cambiare nonostante il bel tempo degli ultimi giorni.

Meteo Sicilia: temperature ancora sopra la media autunnale

Le temperature continueranno ad essere alte nonostante la stagione autunnale sia ormai nel vivo. I valori massimi oscilleranno per i restanti giorni della settimana tra i 16 ed i 23 gradi, quindi ben al di sopra delle medie del periodo. Previsti 21 gradi ad Agrigento; 20 a Caltanissetta; 21 a Catania; 16 ad Enna; 20 a Messina; 22 a Palermo; 20 a Ragusa; 21 a Siracusa; 23 a Trapani.

Meteo Sicilia: giovedì 10 novembre

Il contesto anticiclonico sembra non voler lasciare proprio la nostra regione: ciò porterà ad un tempo soleggiato e stabile anche per giovedì 10 novembre. Però, nelle ore pomeridiane, si potrà notare un leggero cambiamento della nuvolosità legato al peggioramento delle condizioni metereologiche del Nord Italia. Pressione ancora stabile in Sicilia, giornata che quindi trascorrerà soleggiata con un cielo lievemente nuvoloso sul finire della giornata.

Meteo Sicilia: venerdì 11 novembre

A causa dei venti dai quadranti nordorientali aumenterà notevolmente la nuvolosità nella mattinata dell’11 novembre, malgrado non siano previste alcune precipitazioni sul territorio siciliano. Pomeriggio e sera faranno riscontrare un cielo coperto da nubi sparse e schiarite. Un inizio di fine settimana dunque che inizia ad avere un sapore autunnale.

Meteo Sicilia: durante il weekend

Previsto un fine settimana colmo di pioggia e vento, con temperature che andranno tra i 21 ed i 6 gradi in tutta la Sicilia. Le zone in cui sarà prevista pioggia sono: Catania, Messina, Enna e Palermo. Nelle restanti zone siciliane è previsto un clima freddo ed un cielo nuvoloso, ma non dovrebbe esserci alcuna traccia di pioggia, seguendo le ultime previsioni del meteo Sicilia.

Meteo Catania

Catania ancora sotto l’occhio dell’anticiclone che sosterà ancora un po’ questa settimana, per poi andare man mano via nel weekend. Temperature soleggiate nelle giornate di oggi, mercoledì 9 novembre, giovedì e venerdì. Mentre ci si aspetta un calo delle temperature nelle giornate di sabato e domenica con pioggia e vento che colpiranno tutto il territorio catanese.